De Wijde Gaper van Leeuwenburg

SNEEK- Van 1896 tot 1975 hing deze gaper bij de ingang van drogisterij de Wijde Gaper aan Leeuwenburg 16 t/m 18 in Sneek. Het ornament is gelukkig bewaard gebleven en (binnenkort weer in het echt) te zien in het Fries Scheepvaart Museum .

In 1896 vestigde Johannes Wiardus Meijer zich als drogist aan het Leeuwenburg. Hij noemde zijn zaak De Wijde Gaper naar het uithangteken dat hij uit Workum naar Sneek meenam. Zijn nazaten, die behalve de drogisterij daarachter ook een fabriek voor vruchtsappen en likeuren hadden, lieten in 1900 een nieuw winkelpand bouwen naar ontwerp van architect Harmen Buursma. De gaper werd weer boven de deur geplaatst.

Uitbreiding Amicitia

In 1975 werd de drogisterij afgebroken ten behoeve van de uitbreiding in 1976 van Amicitia (Cine Sneek), waar de contouren van het oude pand op de gevel zijn aangebracht.

De gaper, ontvreemd door studenten, dook weer op in Arnhem, keerde naar Sneek terug en kreeg een plaats bij de eigenaar van de drogisterij G. Berkhout in de Galigastraat en later op een andere plek in zijn bedrijf. Uiteindelijk is de gaper in het Fries Scheepvaart Museum terecht gekomen.

Exotische mannenkop

Apothekers en drogisten hadden vroeger als uithangteken vaak een gebeeldhouwde, meestal exotische mannenkop met een uitgestoken tong, die verwees naar het innemen van medicijnen of naar het uitsteken van de tong bij de dokter. Het exotische van het beeld verwees naar de exotische oorden waar de ingrediënten van de medicijnen vaak vandaan kwamen.

