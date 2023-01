De Werkhut flexwerkplek in hartje Sneek

SNEEK- Sneek is een nieuw concept en locatie rijker. In januari heeft ondernemer & creative producer Tryntsje Hospes de deuren geopend van De Werkhut. Als ‘team’ onder één dak, individueel knallen voor je eigen onderneming. Het pand aan de Kruizebroederstraat is in de maand december omgetoverd tot een gezellige, sfeervolle ruimte waar (parttime) ondernemers in een huiselijke setting aan de slag kunnen voor hun eigen onderneming. Een kleinschalige locatie waar je je als ondernemer gelijk thuis voelt en andere ondernemers ontmoet.

Vanaf september is de plek bedoelt voor een vaste groep ondernemers die voor 5 maanden een ‘team’ vormen, maar aan hun eigen bedrijf werken. In die vijf maanden leer je elkaar goed kennen, kun je gebruik maken van elkaars talenten, help je elkaar om de dromen en doelen te behalen, kun je met elkaar sparren én elkaar verder helpen aan nieuwe opdrachten. Tot die tijd blijft De Werkhut een flexwerkplek.

Tot aan de zomer is er nog ruimte voor freelancers die (tijdelijk) een werkruimte en/of ‘collega’s’ zoeken. Zo kun je als ondernemer kiezen voor een 10-huttenkaart of kies je voor een ‘vaste hut’ waarbij je een eigen sleutel krijgt en je eigen werkmomenten kunt bepalen. Ook is De Werkhut de perfecte locatie voor een vergadering, workshop en/of een training. Ga voor alle informatie naar www.dewerkhut.nl of mail naar info@dewerkhut.nl