De wedstrijd QVC - IJVC in de 4e Klasse A was vooral Boot vs Boot

STAVOREN - Door de sneeuwval werden veel voetbalwedstrijden dit weekend afgelast, maar aan de boorden van het IJsselmeer in Stavoren lag het veld er prima bij en kon de wedstrijd QVC-IJVC zaterdag gewoon doorgaan. Een wedstrijd waar velen naar uitkeken omdat het ook een treffen was tussen de beide trainers, vader en zoon Loet en Niels Boot beide uit Sneek.

Voor vader Loet Boot was het thuiskomen in Stavoren, want hij heeft QVC in het verleden nog getraind. Boot sr. was eigenlijk al gestopt, maar toen IJVC met spoed een trainer nodig voor de rest van het seizoen en hem eind vorig jaar benaderde, besloot hij als interim aan de slag te gaan in IJlst.

Zoon Niels is bezig met zijn eerste seizoen bij QVC en de Starumers hebben volop wind mee. Het team van Boot jr. is de trotse koploper in 4A en is samen met Sc Franeker kampioenskandidaat. Al ging het vorige week tegen Tollebeek mis, toen werd er met 1-0 verloren.

Tegen IJVC was QVC meteen goed bij de les. Binnen 10 minuten stonden de Starumers al comfortabel met 3-0 voor en was niet alleen het duel, maar ook Boot vs Boot, eigenlijk al beslist. Senior moest uiteindelijk een 6-0 nederlaag slikken tegen junior. Een overwining waar volgens de meesten weinig over viel af te dingen. Bij QVC was Wieger Zwaan weer eens de grote man, deze keer met 4 treffers.