De Walrus steekt (sport)clubs een hart onder de riem met Clubactie

De Clubactie duurt twee weken en elke week doen er vier clubs mee. Zij krijgen allemaal een eigen koker die hangt in het grand-café.

Tijdens de actie krijgen gasten van De Walrus per uitgegeven € 15,- een Clubactie-muntje. Dit muntje is voor de (sport)clubs € 0,50 waard. Vervolgens bepalen de gasten zelf in welke club-koker zij het muntje gooien. Aan het einde van de week wordt de balans opgemaakt en het ingezamelde sponsorbedrag uitgekeerd aan de clubs.

“Op deze manier zijn er dus alleen maar winnaars,” zegt manager Ruth Nijman, één van de bedenkers van de Clubactie, “de gasten komen gewoon gezellig eten en drinken als vanouds en elke club die meedoet krijgt een bedrag dat ze mogen uitgeven aan een doel dat ze zelf bepaald hebben.”

Dit zijn de deelnemers en hun doelen:

Van 4 t/m 10 april

KV De Waterpoort | Doel: Vieren van 50-jarig jubileum en activiteiten/trainingsmaterialen voor de jeugd;

Muzt Musicalopleiding | Doel: Iedereen weer een lach op het gezicht toveren in het theater;

Impact Colorguard | Doel: Vervangen van de aanhangwagen voor de wedstrijden;

Advendo Korpsen Sneek | Doel: Ledenwerving en materiaal jeugdafdeling Advendo.

Van 11 t/m 17 april