SNEEK- Dankzij een schenking aan het Modelspoor Museum is de Wadloper terug in Sneek. Tot 2007 reed de Wadloper op de Noordelijke nevenlijnen rond Groningen en Leeuwarden. Uiteindelijk werd ze vervangen door de Spurt van Arriva.

In het begin van de jaren zeventig zocht de NS naar vervanging van de Blauwe Engel. Deze markante treinstellen hadden gezorgd voor een goedkopere exploitatie, waardoor onrendabele lijnen behouden konden worden. Uiteindelijk werd gekozen voor de aanschaf van motorrijtuigen die afgeleid waren van de Duitse 627/628-series.

De treinen weken op een aantal punten af van het Duitse ontwerp. Zo werd de luchtgekoelde motor vervangen door een watergekoelde, die tevens minder ruimte in beslag nam. Ook kregen de Nederlandse treinstellen andere draaistellen. De nieuwe treinen waren nogal hoekig van vorm en kregen dan ook al snel de bijnaam SRV-wagen. Omdat deze naam niet direct bij een trein past, schreef de NS een prijsvraag uit voor een nieuwe naam.

De Friezen en Groningers kozen in oktober 1983 massaal voor de naam Wadloper. In 2007 verdwenen de Wadlopers uit het Noorden om nog een jaar in het Zuiden van Nederland dienst te doen. Wie de Wadloper nu nog wil zien rijden moet naar Argentinië, Polen of Roemenië, of naar het Modelspoor Museum in Sneek.

Van woensdag t/m vrijdag is het museum geopend van 13.00 tot 17.00 uur, zaterdag van 10.30-17.00 uur en zondag van 13.00 tot 17.00 uur. Maandag en dinsdag is het museum gesloten. Het museum zit in het station van Sneek en is goed bereikbaar met de auto, bus en trein. Alle informatie is ook op www.modelspoormuseum.nl te vinden.