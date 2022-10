‘De waanzinnige boomhut’ nu ook in het Fries

SNEEK- Dit jaar verschijnt in de nationale Kinderboekenweek voor het eerst ook een Friese vertaling van het Kinderboekenweekgeschenk. In opdracht van Boeken fan Fryslân is een Friese vertaling van het Kinderboekenweekgeschenk 2022 gemaakt met de titel: ‘Healwize beamhutferhalen, oer doe’t it Stoel-Yn-Dyn-Noasdei wie en oare healwize saken’. De vertaling is gemaakt door Martsje de Jong.