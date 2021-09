De Vries Scheepsbouw Makkum: “Werken aan luxe megajachten in het topsegment”

SÚDWEST-FRYSLAN - Na het enorme succes van de edities in 2019 en 2020, vindt op zaterdag 18 september 2021 de 3e editie van het Werkfestival Súdwest-Fryslân plaats: de dag die in het teken staat van werk, maar dan wel in festivalsferen. Geen doorsnee banenbeurs, maar een festival waar je als bezoeker - werkzoekende, student of geïnteresseerde - kennismaakt met potentiële werkgevers, lokale ondernemers, aanbieders van werk, werkspecialisten en loopbaanbegeleiders. In de aanloop naar 18 september stellen de deelnemende bedrijven en organisaties zich graag even voor! Maak kennis met De Vries Scheepsbouw Makkum.

De Vries Scheepsbouw Makkum opende haar deuren in augustus 2005. Door de gunstige ligging aan het IJsselmeer biedt de werf de infrastructuur voor de bouw en transport van grote jachten. Met de ervaring en passie van de familie De Vries levert ook De Vries Scheepsbouw Makkum voor een selecte internationale klantenkring exclusieve droomjachten onder de merknaam Feadship.

Werken bij De Vries Groep betekent dat je als teamspeler je vakmanschap kunt inzetten op één van de mooiste producten die er gemaakt worden. Met trots ‘engineeren’ en bouwen de beste vakmensen uit verschillende disciplines de beste motorjachten ter wereld. Groep Koninklijke De Vries Scheepsbouw herkent talent en geeft studenten, starters en werkenden met ervaring alle ruimte en begeleiding die nodig is om zich te ontwikkelen.

Strânwei 6, Sneek | www.werkenbijfeadship.nl

