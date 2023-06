Weer veertiende

In de slotfase zet De Vries nog aan bij Piastri, maar komt niet langszij waardoor De Vries finisht waar hij begon. Als veertiende. "In het begin zat ik min of meer vast", zegt hij terugkijkend. "Ik had in de beginfase niet de snelheid om de Haas van Magnussen voorbij te komen. Ze hadden een betere rechtelijnsnelheid dan ons. Die beginfase was gewoon erg moeilijk. Op mediums ging het later beter. Toen waren we redelijk competitief." De Vries bevestigt dat er deze race meer in had gezeten, maar is toch tevreden. "Ik vind dat ik dit weekend sterker was dan in Monaco. Ik heb er elke sessie goed bijgezeten. Het is dus nu een kwestie van alles beter bij elkaar krijgen, dan zitten we er steeds beter bij."

Bron: Omrop Fryslân