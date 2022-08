De Vos wint IFKS Lemmer, maar de échte spanning zit in de klassementstop

LEMMER- Skipper Jeroen de Vos heeft met de Eelkje II de IFKS-wedstrijd bij Lemmer gewonnen. Maar op de één na laatste zeildag in de Lemster Baai was het vooral stuivertjewisselen tussen de nummer één, twa en drie in het klassement.

Er werd een olympische baan gezeild. Eerder op de dag was dat nog onzeker, omdat er niet al teveel wind stond maar die trok weer wat aan.

Magistrale start voor De Vos

Jeroen de Vos had met de Eelkje II een magistrale start: Hij kwam met flinke vaart over het midden weg, het startschot had geen moment later moeten klinken. Daarachter volgen de Redbad van Wietse Bandstra en in de wegvallende wind daarvan It Doarp Eastermar van Gaele Tadema. Sikke Heerschop moest op zijn beurt op De Vos wachten.

De Sterke Jerke van Pieter-Jilles Tjoelker koos een route achter het veld over stuurboord. Het kwam op de achtste plek te liggen en lag daarmee toch twee plekken voor de klassementsconcurrent Sikke Heerschop.

Bandstra en Heerschop, de nummers drie en één in het klassement kwamen als tweede en derde om de eerste ton.

Redbad maakt een goede keuze

Bandstra deed goede zaken. Hij zeilde de Redbad een andere kant op en ging eerder door de wind. Doordat hij uit een andere hoek kwam, had hij voordeel bij de onderste ton. De Vos kwam daardoor tweede te liggen, gevolgd door it Doarp Eastermar en Us Heit van Wytse Heerschop.

De Redbad kwam prachtig op snelheid en lag drie skûtsjelengten voor Jeroen de Vos. Terwijl de andere skûtsjes aan elkaar plakten als lijm, kon Bandstra vrij de koppositie pakken.

In het voordewindse rak was het echter de Redbad weer die voor de Eelkje II kroop, door kaarsrecht te sturen. Dat betekende dat De Vos in het kruisrak opnieuw zijn best moest doen. En daarmee werd de top van het klassement erg aan het rekenen gezet, want ineens was het Wietse Bandstra met de Redbad die virtueel op één zou staan in het klassement.

Hartman Witteveen zeilde met Freonskip helemaal achteraan, zoals hij eigenlijk al de hele week deed. De skûtsjes in het middenveld schoven bij elkaar.

Na een uur zeilen lag de Redbad nog net eerste, gevolgd door Eelkje II, Us Heit, Eeltje Baas en It Doarp Eastermar. De Sterke Jerke van Tjoelker zakte langzaamaan wat naar het midden.

Daarna nam Jeroen de Vos het weer over, waardoor Wietse Bandstra opnieuw tweede kwam te liggen. Wytse Heerschop ging met Us Heit eerst een loefduel aan met de Redbad en daarna met de Eeltje Baas.

Sterke Jerke zakt naar 13e positie

Na De Vos, Bandstra, Heerschot en Kuperus volgden Geale Tadema, Sikke Heerschop, Ulbe Zwaga, Sijmen Kalsbeek, Floriaan Zwart, Jaap Hofstee, Tony Brundel en Arjen de Jong. Pieter-Jilles Tjoelker was ondertussen afgezakt naar een 13e plaats, alleen nog gevolgd door Sietse Broersma, Froukje Osinga en Hartman Witteveen.

Rond 15.45 werd de finish erin gelegd. Jeroen de Vos kreeg een gunstige wind en de Redbad draaide met hem mee. Daardoor kon De Vos de dagwinst in de zak steken.

"Machtig mooi", zegt Jeroen de Vos. "We hadden er vertrouwen in dat we een goede uitslag konden behalen, maar het wilde gewoon nog niet."

De Vos verklaarde dat hij vooral last had van Us Heit. "Wytse Heerschop ging de strijd met ons aan, hij dekte ons iedere keer af waardoor de Redbad lekker vrij kon zeilen."

Bij één van de tonnen was met Bandstra de afspraak gemaakt gewoon door te zeilen. "We hebben gezegd: laten we niet de strijd met elkaar aangaan. Want hij gaat voor het podium. Dus we hebben hem laten gaan en zijn met Wytse Heerschop de strijd aangegaan. Heerschop ging later fel in de aanval met Wietse Bandstra, dat gaf ons weer wat lucht."

Sikke Heerschop is met de Ingelskman klassementsleider, maar nog wel nipt. "Ik had het liever anders gezien, die spanning. Ik denk dat ik straks maar naar de apotheek moet voor wat valium, ik moet om het hart denken."

Heerschop staat op 16,9 punten, Wietse Bandstra op 18 punten en Pieter-Jilles Tjoelker heeft 18,9 punten. "Spannender dan dat kun je het niet maken, nog drie kandidaten. Dat is voor het publiek machtig mooi. Voor ons minder, dat wordt zenuwen en slecht slapen."

De andere klassen

Hille Wichers zeilde met Tiid sil 't leare naar de eerste plaats in de kleine A. Als tweede kwam Sander Meeter met de Vriendschap over de streep, gevolgd door De Reuzen van Andries Brouwer.

De dagzege in de B-klasse was woensdagmiddag verrassend een prooi voor Tim Roosgeurius met Wâldwiif. Schipper Bas Krom en de Verwisseling werden tweede en het skûtsje Hoop op Zegen van Mark de Koe werd derde. Daan van der Meer uit Westenwind had vrijdag een wat mindere dag en werd zevende, maar hij gaat nog wel ruim aan de leiding in het klassement.

In de C-klasse ging de overwinning in Lemmer naar Jelle Los met Grutte Pier. Frije Fûgel van schipper Jeroen Mous werd tweede en de derde plaats ging naar Olphert van der Pol met Ebenhaëzer. Age Bandstra met Frya Fresena, die vrijdag vierde werd, gaat aan de leiding in het klassement.

De uitslag van de wedstrijd bij Lemmer

Nummer Skûtsje Schipper Punten 1. Eelkje II Jeroen de Vos 0,9 2. Redbad Wietse Bandstra 2 3. Us Heit Wytse Heerschop 3 4. It Doarp Eastermar Geale Tadema 4 5. Eeltje Baas Klaas Kuperus 5 6. Ingelskman Sikke Heerschop 6 7. Waaksdom Ulbe Zwaga 7 8. Ut en Thús Floriaan Zwart 8 9. 't Swarte Wief Jaap Hofstee 9 10. Sterke Jerke Pieter-Jilles Tjoelker 10 11. Lytse Lies Tony Brundel 11 12. Raerder Roek Sijmen Kalsbeek 12 13. Grytsje Obes Arjen de Jong 13 14. Ora et Labora Sietse Broersma 14 15. Jonge Jasper Froukje Osinga 15 16. Freonskip Hartman Witteveen 16

Het klassement na zes wedstrijden na aftrek van het slechtste resultaat