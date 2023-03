En tegenwoordig kun je ook als volwassene je verbeeldingskracht en bouw vaardigheden uitdagen met LEGO. Daar waar kinderen in het begin speelden met LEGO onderdelen zoals blokken en verbindingsstukken, kunnen fans van dit speelgoedmerk tegenwoordig hele scènes van hun favoriete films nabouwen of zelfs een robot in elkaar zetten en coderen. Heb jij sinds je kindertijd al niet meer met LEGO gebouwd of ben je op zoek naar het perfecte cadeau voor jouw kind? Ontdek dan hier de voordelen van LEGO voor jong en oud.

Leren met LEGO

De meeste mensen kennen LEGO vooral als speelgoed, maar wist je dat je met LEGO waardevolle vaardigheden kunt leren? LEGO biedt namelijk LEGO Learning aan particulieren en scholen. Aan de hand van bouwsets helpt het speelgoedbedrijf kinderen van alle leeftijden leren in diverse gebieden. Zo kun je met een robot bouwset leren om een robot in elkaar te zetten. Deze bouwset komt met een app waarmee kinderen hun robot met code kunnen programmeren. Als jij jouw kind spelenderwijs wilt helpen om onontbeerlijke vaardigheden voor de toekomst op te doen, is een LEGO Learning set dus het perfecte cadeau!

Bovendien kun jij als volwassene ook veel leren van LEGO. LEGO heeft namelijk ook uitdagende bouwsets voor volwassenen in hun assortiment. Jazeker, deze sets zijn echt voor volwassenen. Haal het kind in jezelf naar boven en duik in de nostalgische ervaring van technisch LEGO. En verbeter meteen je probleemoplossend vermogen en ruimtelijk inzicht. Want deze sets voor volwassenen zijn geen makkie – het in elkaar zetten van een LEGO bouwset voor volwassenen is een hele prestatie. Na het bouwen, mag je dus hartstikke trots op jezelf zijn!

Bouw aan je mindfulness

Heb jij het soms zo druk dat je door de bomen het bos niet meer ziet? Wanneer de hele wereld een chaos lijkt, is mindfulness een geweldige manier om even op de pauzeknop te duwen. En LEGO kan je daarbij helpen. Want als je bezig bent met een bouwset, hoef je even helemaal nergens anders aan te denken. Je gaat op in je activiteit en bewonderd na afloop het resultaat.

Mindfulness is voor zowel kinderen als volwassenen belangrijk. En volwassenen kunnen ook bouwen aan hun mindfulness met een LEGO set voor volwassenen. Een rustgevende set, zoals een LEGO Art building set van Toypro helpt je om helemaal tot rust te komen. Het mooie van LEGO is dat je vooral met je handen bezig bent. Je kunt je dus concentreren op je bezigheid zonder te veel na te hoeven denken. Je aandacht wordt dus op slechts één activiteit gevestigd, maar je kunt ook aan de slag als je moe of gespannen bent.

Verhoog je zelfvertrouwen

Wist je dat er een bewezen manier is om je zelfvertrouwen of dat van je kind te verhogen? Eigenlijk is het heel simpel: je verhoogt je zelfvertrouwen door succeservaringen op te doen. Of je je nu onzeker voelt op je werk, op school, in sociale contacten of een ander levensgebied, succeservaringen verhogen jouw algehele zelfvertrouwen.

Succeservaringen zijn ervaringen waarin je succes behaalt in een doel dat uitdagend maar niet onmogelijk is. Een onmogelijk doel werkt namelijk demotiverend en het behalen van een te makkelijk doel voelt vaak niet als een overwinning of prestatie. Daarom is het belangrijk om de juiste moeilijkheidsgraad voor je doel te bepalen. En met LEGO is dat niet lastig. Je kiest namelijk de LEGO set voor de relevante leeftijdsgroep. En voor extra motivatie kies je natuurlijk ook een bouwset die aansluit op je interesses of die van je kind. Ben je bijvoorbeeld een fan van Harry Potter? Dan kies je voor een Harry Potter bouwset compleet met de Harry Potter LEGO minifiguren. Of zet je eigen Starfighter in elkaar met een Star Wars LEGO set. En vergeet natuurlijk niet om je prestaties te vieren!

Voor zowel volwassenen als kinderen biedt LEGO dus belangrijke voordelen. Niet alleen is het bouwen met LEGO stenen en sets een tijdloze hobby; het is ook nog eens goed voor je ontwikkeling. En dat geldt voor jong en oud, want je stopt nooit met jezelf te ontwikkelen. En met een beetje fantasie en enthousiasme stop je ook nooit met spelen. Dus, of je nu je zelfvertrouwen wilt verhogen, nieuwe vaardigheden wilt leren of tot rust wilt komen, je doet het spelenderwijs.