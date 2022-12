De voordelen van een stalen schuifdeur

INGEZONDEN - De stalen schuifdeur is een unieke eyecatcher in je woning of kantoor.

Dit type deur heeft een statige uitstraling, maar biedt tegelijkertijd ook het gevoel dat je in een grote ruimte met veel lichtinval zit. Ben je toch nog niet helemaal overtuigd of stalen schuifdeuren bij jouw interieurstijl passen? Lees dan snel verder, want in dit artikel zetten we alle voordelen van stalen schuifdeuren voor je op een rijtje!

1. Neemt weinig ruimte in beslag

Je kunt met een stalen schuifdeur makkelijk twee ruimtes van elkaar afscheiden, zonder dat je rekening moet houden met ruimteverlies. Bij andere soorten deuren zoals een scharnierdeur moet je rekening houden met de zwaairuimte van de deur, maar bij een schuifdeur hoeft dat dus niet. Ook kun je kiezen voor slanke profielen en veel glas, wat minimaal ruimte inneemt.

2. Maakt de ruimte optisch groter en lichter

Stalen schuifdeuren met glazen panelen maken iedere ruimte optisch groter. Dit komt doordat het glas veel lichtinval doorlaat en je veel doorkijk hebt. Dit maakt het uitermate geschikt voor als je in de ene ruimte grote raampartijen hebt, maar in de andere ruimte weer niet, bijvoorbeeld een woonkamer en een hal. Met een glazen schuifdeur ertussen kan de ruimte met weinig licht toch nog profiteren van de ruimte met veel licht.

3. Ook geschikt voor vloerverwarming en geruisloos

Stalen schuifdeuren hoeven niet in de vloer gevestigd te worden. Als je dus vloerverwarming hebt, dan kun je gerust voor dit type deur kiezen. Daarnaast valt de schuifdeur langzaam en bijna geluidloos dicht dankzij de dubbelzijdige softclose. Je hoeft dus niet bang te zijn om iedereen wakker te maken als je 's ochtends als eerste de schuifdeuren opent naar de woonkamer.

4. Geheel op maat te maken

Het vierde voordeel van een stalen schuifdeur is dat je hem helemaal op maat kunt laten maken. Je kunt dan onder andere zelf kiezen welke handgreep en type profiel je wilt. Ook mag je uiteraard uitzoeken welk soort glas er in de stalen deur moet: brons glas, grijs glas, melk glas, satijn glas, blank glas of canalé glas. Het stalen frame is daarnaast in een RAL kleur naar keuze te verven en verder mag je tevens kiezen hoeveel liggers en staanders er in de schuifdeur mogen. Dankzij de handige 3D software heb je meteen een goed beeld van hoe de door jou gekozen stalen deur eruit zal komen te zien!