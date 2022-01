De voordelen van een goede PCB service voor bedrijven

INGEZONDEN - Weet jij wat de voordelen zijn van een goede PCB service voor bedrijven? Er is maar één manier om er achter te komen en dat is door er zelf werk van te maken.

Gelukkig zijn er andere bedrijven die je hierbij kunnen helpen. Het is namelijk wel belangrijk dat het werk goed wordt geleverd en ook echt optimaal functioneert. Soms moet je daarom werk uit handen durven geven, dus wacht niet langer en lees je hier verder over in.

Waarom PCB service voor grotere bedrijven?

Binnen het bedrijfsleven wil jij zeker weten dat alles goed werkt. Daarom kun je maar beter een specialist in de arm nemen die heel goed weet wat er mogelijk is op het gebied van PCB’s.PCB service voor grotere bedrijvenis van groot belang en daarom is het goed om je er in te verdiepen, wat kan er allemaal? Misschien wil je graag een printplaat laten maken. Het is mogelijk bij Confed, bij een locatie in Amersfoort. Je vindt hier namelijk de productielijnen voor het produceren van printplaten (ook wel PCB’s genoemd). Er zijn in totaal twee productiestraten ontwikkeld en die kunnen in worden gezet voor een breed scala aan printplaten.

Voordelen PCB’s maken Confed

Je krijgt te maken met een groot aantal voordelen als je kiest voor PCB’s laten maken door Confed:

- Goede PCB service door kennis, ervaring en kwaliteit, maar ook dankzij logistieke verzorging.

- Meer dan genoeg kennis en ervaring. Expert op het gebied van PCB-technieken en dan zou je kunnen denken aan surface mounting (SMT) en aan through-hole (THT). Deze technieken zijn te vinden in de productieafdeling.

- Kwaliteit is gegarandeerd. Hoe komt dit? Testen en controleren is een essentieel onderdeel van het productieproces van de printplaten. Diverse testmethoden worden toegepast, zoals ICT, FPT en AOI.

- Engineers ontwerpen nauwgezette printplaten die voldoen aan de wensen van de klanten.

- Het logistieke proces kan ook volledig worden verzorgd voor jou. Dit komt door de jarenlange ervaring die specialisten hebben in de inkoop en de logistieke afhandeling van elektronische componenten.

- De mens staat centraal, de regelgeving is bekend en specialisten zijn altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op dit gebied.

Als je wil weten wat de mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf, dan kun je maar beter de website vanConfedop je gemak bekijken. Je krijgt zo een goed beeld van de mogelijkheden en dan kan er altijd een offerte aan worden gevraagd om na te gaan of het voor jou ook loont om er gebruik van te maken.