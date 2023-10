BOLSWARD - Ruim 350 Bolswarders verzamelden zich op 18 oktober in de aula van het Marne College om zich te laten bijpraten over de laatste plannen van Energiestad Bolsward.

Tijdens deze avond werden inwoners van Bolsward door de gemeente bijgepraat over de duurzame plannen. Ook was er op de avond zelf en online ruimte om vragen te stellen en wensen, zorgen en ideeën te laten horen. Veel vragen en antwoorden zijn terug te vinden op de website van de gemeente.

De avond

"We staan aan de vooravond van Energiestad Bolsward", vertelde wethouder Henk de Boer in zijn openingswoord. Hij vertelde dat de gemeente veel plannen maakt, maar dat er nog weinig is besloten. En dat het daarom nu het moment is om samen te komen en het samen over Bolsward Energiestad te hebben. Na het openingswoord van de wethouder Henk de Boer, vertelde de projectleider samen met de Energiewerkplaats over de projecten in Bolsward.

Noord 2 aan de restwarmte

Er zijn plannen om in de wijk Noord 2 een warmtenet te bouwen. Dan kan de warmte van zuivelfabriek Hochwald, de wijk duurzamer verwarmen. Het stelsel van buizen verwarmt de wijk, in plaats van aardgas. Momenteel wordt onderzocht of de plannen haalbaar en betaalbaar zijn. Zodra er meer informatie is, wordt de wijk daarover ingelicht. Mochten de plannen doorgaan, dan gaat in 2026 de schep in de grond.

Waterstof voor bedrijven

Met waterstof kunnen de bedrijven verder verduurzamen en van het aardgas af. Daarvoor is een waterstoffabriek nodig. De gemeente en de grote Bolswarder bedrijven UCC Coffee, Hochwald, Rentex en Elis gaven eerder al aan dat zij waterstof in Bolsward willen. Met de elektriciteit van Windparken Fryslân en Beabuorren kan waterstof worden gemaakt. Daarbij ontstaat veel warmte. Volgens berekeningen genoeg warmte om 1500 woningen te verwarmen. Als alle plannen doorgaan, staat de waterstoffabriek er in 2027. Waterstof is alleen voor bedrijven en de (rest)warmte voor inwoners.

Aardwarmte komt later

Achterin de zaal werd al gemompeld, "hoe zit het met die vulkaan?" Daar vertelde Henk de Vries van Stichting Ontwikkeling Geothermie Friesland die avond meer over. Over wat zij sinds de bijeenkomst in de Martinikerk 2 jaar geleden hebben gedaan en over het onderzoek dat af is.

Een van de conclusies is dat aardwarmte een goede aanvulling is op een bestaand ‘energiesysteem’. Want met meerdere energiebronnen is er meer ‘leveringszekerheid’ en zit iedereen er altijd warm bij. Ook kun je gaan ‘mixen’, bijvoorbeeld een beetje windenergie, zonne-energie en aardwarmte. Net wat op dat moment het goedkoopst is. En dat gebeurt al in Denemarken. Daar zijn meer dan 430 energiebedrijven en nog veel meer warmtenetten.

In Bolsward, met Bolsward

Naast alle technische informatie vertelden Dirk-Jan de Rouwe van Stichting Platform Bolsward en Bert Colly van het Burgerpanel Bolsward over hun Energiestad Bolsward. Beiden vertelden dat zij Bolsward mét Bolsward willen verduurzamen. Want zij willen lusten en lasten lokaal houden. En dat als er vragen, wensen en zorgen zijn, dat zij die graag horen. Zo laat Bolsward haar stem horen. Gemeente SWF is regelmatig in gesprek met Platform Bolsward en het Burgerpanel.

Meer informatie over Energiestad Bolsward is te vinden op de website van de gemeente.

Bron: Gemeente Súdwest-Fryslân