De Volleybalbus komt 16 oktober naar Sneek!

Kortom: een middag vol plezier, en je krijgt ook nog eens een aantal leuke herinneringen mee naar huis. Kijk voor meer informatie en het inschrijfformulier op vcsneek.nl/volleybalbus Meedoen is gratis, en vraag ook je vriendjes en vriendinnetjes om zich in te schrijven! Schrijf je zo snel mogelijk in, want VOL=VOL.



We zien je graag verschijnen op deze sportieve middag!

Sportieve groet namens VC Sneek