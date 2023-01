De voetbalmomenten van 2022

SNEEK- Het was het jaar van de nivellering. Met de degradatie van ONS Sneek heeft de Waterpoortstad voor het eerst sinds lange tijd namelijk geen vertegenwoordiger op landelijk niveau meer, terwijl kampioen Sneek Wit Zwart en het via de nacompetitie gepromoveerde Waterpoort Boys tegelijkertijd in de richting van de voormalige hoofdklasser opschoven.

Dat laatste had LSC 1890 ook kunnen doen, ware het dat “the Blues” in de finale van de play offs werden afgetroefd. De Sneker “Traditionsverein" baarde overigens wel opzien door voor het eerst in de 132-jarig historie een team voor de standaardklassen van het zaterdagvoetbal in te schrijven en door de bouw van een schitterende kleedaccommodatie.

Promotie WPB

De promotie van Waterpoort Boys is het sportmoment van 2022 omdat de vijfde klasse na een beroerde competitiestart dichterbij leek dan de derde en omdat de hoofdmacht van het Sneker Sankt Pauli vervolgens een onwaarschijnlijke reeks wist neer te zetten. Daarnaast stonden uiteraard ook de titel van Sneek Wit Zwart, de tweehonderdste interland van Sherida Spitse, de knappe vierde plek in de eredivisie van FC Twente en Michel Vlap en de aanstelling van vader Jan als trainer van Waterpoort Boys hoog op de shortlist



Naast die highlights waren er helaas ook droevige momenten. Zo moest de Sneker voetbalwereld in februari afscheid nemen van zijn icoon Libbe Nauta, die als scheidsrechter de eerste stappen van menig jeugdvoetballer begeleidde en die vanwege zijn benadering op elk spelertje van toen een onuitwisbare indruk heeft achtergelaten. In dezelfde maand overleed Gijsbertus Bastiaan Bouma. Bert Bouma was niet alleen een begenadigd voetballer en daarmee een voetbalmonument, maar bovenal een zeer aimabel persoon. Daarnaast verloor de Sneker voetbalwereld met Pietje van der Ploeg zijn eerste vrouwelijke scheidsrechter, terwijl verder met Wieger Veenstra, Joop de Jong (beide LSC 1890), Eelke van Netten (Black Boys en WZS), Harry Wagenaar (ONS Sneek), Jan Ringma (LSC 1890), Jannes Hofstra, Gerrit Mulder (beide ONS Sneek), Gerard Poiesz (WZS) en Rinze Meester (Waterpoort Boys) nog een aantal markante mensen uit het leven verdwenen.

