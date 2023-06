De voetbaleindbalans van 2022-2023

SNEEK- Het seizoen 2022-2023 is ten einde. Alle Snekers clubs speelden in het weekeinde van 3 en 4 juni hun laatste reguliere competitiewedstrijd, waarna ONS Sneek en Black Boys de nacompetitie ingingen om resp. promotie en lijfsbehoud te bewerkstelligen. Voor beide ploegen liep de finale van de postnatale reeks op een teleurstelling uit. ONS Sneek ging tegen RVVH onderuit en liep daardoor promotie naar de vierde divisie mis, terwijl Black Boys met het kleinst mogelijk verschil van FC Kraggenburg verloor en daardoor naar de vijfde klasse afdaalde.

In die klasse deed dit seizoen op de zaterdag voor het eerst een team van LSC 1890 mee en na een stroeve start eindigde de jonge versie van “the Blues” uiteindelijk op een keurige zesde plaats. Alle reden voor een klein feestje. Het grote feest werd aan de Leeuwarderweg echter al op zondag 14 mei gevierd, toen de oude versie van de blauwhemden tot kampioen werd gekroond. Die kroning ging net aan de neus van ONS Sneek voorbij, want in zo’n beetje de allerlaatste seconde werden de bewoners van het Zuidersportpark door Pelikaan S voorbij gestreefd. Het was een beetje een wrange apotheose van een seizoen waarin de de oranjehemden met hun voetbal het publiek vaak op de banken kregen.

Dat laatste gebeurde bij ONS Sneek o.23 minder, maar met een plek in de middenmoot in zowel de najaars- als de voorjaarsreeks kenden de beloften toch zeer behoorlijk seizoen, vooral als men bedenkt dat men vaak in een wisselende samenstelling aan moest treden omdat er een aantal spelers aan de wedstrijdselectie van het eerste werd toegevoegd.



Sneek Wit Zwart werd aan het einde van de rit nog bijna aan de deelnemerslijst voor de play offs om promotie toegevoegd en dat terwijl de ploeg vrijwel het gehele seizoen net onder of net boven de verhoogde markering van de promotie-/degradatiezone bivakkeerde. Pas in de voorlaatste speelronde meldde men zich als kandidaat aan en dat was Waterpoort Boys ook lange tijd. Bij de verrassend goed presterende promovendus ging het licht na de winter langzaam maar zeker uit, al kwam men in tegenstelling tot Black Boys nooit echt in problemen. De bijna honderdjarige verraste heel enkel vriend en vijand maar bleek uiteindelijk in een competitie met veel ploegen die absoluut niet beter waren, niet goed genoeg om de traditionele Houdini-act opnieuw op te voeren.

