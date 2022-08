De vloer: de basis voor je interieur

INJe vloer is in feite de basis van je woninginrichting. In iedere ruimte van je woning dien je de verschillende elementen op elkaar af te stemmen. We geven je een aantal tips en trucs om dit voor elkaar te krijgen.

Rekening houden met het soort ruimte

In welk vertrek van je huis of appartement komt de nieuwe vloer te liggen? Het maakt nogal een verschil of het om een slaapkamer, een badkamer, een keuken of een woonkamer gaat. Je maakt op verschillende manieren gebruik van de diverse kamers in je woning en dit is mede bepalend voor het type vloer dat dan het beste past. De vloer in de badkamer moet vochtbestendig zijn. In de keuken wil je gemorste drankjes en etenswaren gemakkelijk van de vloerbedekking kunnen verwijderen. PVC vloeren zijn dan een uitstekende optie, want die reinig je heel eenvoudig en bepaalde varianten zijn geschikt voor badkamers. Zo’n vloer is ook perfect voor de woonkamer en slaapkamers, maar een laminaat vloer is dan vaak voordeliger.

Letten op de grootte van de kamer

Niet ieder type vloer is geschikt voor kleine ruimtes. Zo maken donkere vloeren een kamer optisch kleiner. Een lichte kleur vloer zorgt daarentegen voor een ruimtelijke beleving. Ook het gebruik van smallere planken in een klein vertrek zorgt ervoor dat deze ruimte groter lijkt.

Match de kleur bij je interieur

Als je al meubels hebt en je de wand- en raambekleding laat zitten, is het slim om de kleur van je nieuwe vloer hier mee te laten matchen. Het selecteren van een bijpassende kleur doe je door stalen van de vloer mee naar huis te nemen en deze bij je overige woninginrichting te houden. Als je een houten vloer of laminaatvloer met houtlook op het oog hebt, kun je letten op de ondertoon van de houtsoort. Kijk op verschillende tijdstippen van de dag welke kleur een goede match is. Het licht heeft namelijk een groot effect op de uitstraling van je vloer. Test dus het een en ander uit bij kunstlicht, daglicht en als er direct zonlicht op de vloer valt.

Stem de materialen op elkaar af

Het is slim verschillende soorten materialen in je interieur te gebruiken en deze op elkaar af te stemmen. Heb je veel houten meubels en wil je ook een houten vloer? Dan voorkom je een saaie aanblik door voor contrast tussen licht en donker hout te zorgen. Ook met een accentkleur maak je het geheel wat pittiger. Zo’n kleur laat je het beste op meerdere plekken in het interieur terug komen, zoals op een wand, een vloerkleed en diverse woonaccessoires. Als je kiest voor een neutrale kleur voor je vloer kun je deze overigens met vele stijlen, kleuren en materialen combineren. Plaats bijvoorbeeld een bank met een opvallende bekleding op zo’n vloer. Bij een karakteristieke vloer kun je de rest van het interieur juist heel ingetogen houden.