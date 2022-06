De vlag wappert voor de veteranen

SNEEK - Vandaag is het Nationale Veteranendag en ook in Súdwest-Fryslân is het belangrijk daar bij stil te staan. Op de Martinikerk in Sneek en Bolsward wappert de Nederlandse driekleur en in het Wilhelminapark bij het speciaal voor de veteranen aangelegde witte anjerperkje is de Veteranenvlag gehesen.