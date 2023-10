De Verwisseling wint 50e Strontrace, gevolgd door de Sterke Jerke en De Eenvoud

WORKUM- Het skûtsje De Verwisseling heeft de 50e Strontrace gewonnen. De Verwisseling kwam om 01.24 uur in de nacht van dinsdag op woensdag aan in Workum, vlak voor de Sterke Jerke en winnaar van vorig jaar De Eenvoud.

De Strontrace ging maandagmiddag van start. Het is een zware editie geworden. Vooral het herfstachtige en natte weer zat de deelnemers erg dwars.

Het is een zeilwedstrijd voor traditionele platbodems die van Workum naar Warmond in Zuid-Holland moeten varen en weer terug. Daarbij wordt alleen gebruik gemaakt van de wind en mankracht. Als de wind ontbreekt of verkeerd staat, moeten de schippers de bemanning laten bomen of jagen.

Bron: Omrop Fryslân