'De verschrikkelijke badmeester' in Sneek en Heerenveen

DFM - Bibliotheken Mar en Fean haalt de 'Verschrikkelijk badmeester' naar Sneek en Heerenveen. Op woensdag 24 augustus Sneek en donderdag 25 augustus in Heerenveen, beide dagen om 11 uur in de bibliotheek. Het is een theatervoorstelling voor kinderen in de leeftijd van 8 tot 12 jaar.

Het stuk gaat over Lev en Boris Brulboei. Volgens zijn vader heeft Lev een gigantisch zwemtalent, en dus moet hij trainen bij de legendarische zwemkampioen Boris Brulboei. Iedereen vindt Boris geweldig, want hij is knap en verzorgt zielige zeehondjes. Maar Lev weet wel beter: Brulboei is de allerverschrikkelijkste badmeester ooit. Als Lev op een dag ontdekt dat Brulboei een gemeen plan beraamt, komt hij samen met zijn buurmeisje Lita in actie. Kunnen zij de verschrikkelijke badmeester ontmaskeren?

Informatie en kaartverkoop via www.bmf.op-shop.nl/158/de-verschrikkelijke-badmeester#date-table