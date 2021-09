De verloren MIG doet Sneek aan tijdens UIT Festival SWF

SNEEK- De legendarische MIG21 was gisteren even de weg kwijt en deed in het kader van het UIT Festival SWF aan. De MIG trok in de schaduw van de Grote- of Martinkerk veel belangstelling.

Gebouwd rond 1970 in Gorky, Rusland, staat deze stoere Jet fighter als geen ander vliegtuig, symbool voor de Koude Oorlog van de vorige eeuw. Toen de spanningen tussen de Sovjet Unie en het Westen hoog opliepen.

Ze was een van de grootste nachtmerries die ons boven het hoofd hing. Maar ook een van de meest succesvolle jachtvliegtuigen uit de geschiedenis, 2300 km/u, hightech old-school techniek. Ontworpen in de jaren ’50 en hier en daar in de wereld nog steeds operationeel.

De MIG die Sneek aan deed stond meer dan 20 jaar verborgen op een veldje ergens in Oost-Europa. De mensen achter ‘ABACUS Theater’, hebben haar in losse delen opgehaald en in Nederland opgebouwd. “Een echte star of the show’.