De verkiezing ‘Duurzaamste Huis van Nederland’ is gestart!

SUDWEST-FRYSLAN - Huiseigenaren kunnen vanaf nu hun duurzame huis aanmelden voor de verkiezing 'Duurzaamste Huis van Nederland'. Aanmelden kan tot 12 september. De verkiezing vindt plaats in het najaar, waarbij per categorie het leukste, beste en meest innovatieve duurzame huis wordt uitgeroepen.

De verhalen van de deelnemers zijn prachtige voorbeelden voor anderen. Op de zaterdagen 28 oktober en 4 november vindt dan ook de duurzame huizenroute plaats. Dan is er de mogelijkheid om bij de buren binnen te kijken en ideeën op te doen over verduurzaming. Meedoen of meer lezen? Kijk op https://verkiezing.duurzamehuizenroute.nl/.