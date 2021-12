De vele voordelen van een sectionaaldeur voor je garage

INGEZONDEN - Een garagedeur die door middel van een simpele druk op de knop opengaat en sluit, minder inbraakgevoelig is, geen vocht en kou doorlaat en geen extra ruimte gebruikt wanneer hij open staat: dat zijn in een notendop de voordelen van een sectionaaldeur.

Het bedrijf bestelgaragedeur levert deze garagedeuren al jaren aan de lopende band af. We zetten voor je uiteen hoe zo'n garagedeur werkt en gaan nader in op de vele voordelen.

Sectionaaldeur of -poort: werking

De sectionaaldeur - of, zoals ze hem in Vlaanderen noemen: sectionaalpoort - is een naar boven openschuivende deur, die bediend wordt met een knop. De afzonderlijke panelen of secties maken er een flexibel geheel van, dat ter hoogte van het plafond een bocht maakt. In openstaande positie hangt de deur in rails bovenin de garage. Dat brengt ons meteen bij het eerste voordeel.

Geen openzwaaiende deuren meer

De sectionaal garagedeur zwaait dus niet open. Ideaal als de garagedeur direct aan een stoep of straat is gesitueerd, of als er op een andere manier weinig ruimte voor is. Ook in de garage kan men optimaal gebruik maken van de beschikbare vierkante meters. Wel is er de mogelijkheid een aparte deur in de sectionaaldeur te laten maken, die louter voor personen gebruikt wordt. Of om de boodschappen even naar binnen te dragen.

Minder inbraakgevoelig

Sectionaaldeuren zijn beduidend beter beveiligd dan ouderwetse garagedeuren met normale sloten. Van binnenuit zijn ze wel te openen, ook met een afstandsbediening. Zelfs een digitale knop in de vorm van een speciale app op de smartphone is een optie. Zonder een knop kunnen inbrekers er niks mee, omdat een stalen pin in de motor de deur automatisch op slot houdt.

Kou- en vochtwerend en duurzaam

Wanneer de sectionaaldeur is voorzien van isolerend materiaal, worden vocht en kou buiten gehouden. Het systeem, speciaal op maat gemaakt, vormt een waterdichte constructie. Wie vaak in de garage bezig is, heeft daar dus geen last van. Voor de auto is dit eveneens beter. Opgeslagen meubels en andere kwetsbare spullen, denk aan muziekinstrumenten, hebben er baat bij. En wie vaak de deur tussen het huis en de garage gebruikt, bespaart op energie. Dat valt onder de categorie duurzaam, een aspect waarmee we allemaal tegenwoordig natuurlijk graag rekening houden.

Waardestijging huis

Een garagedeur vormt niet zelden een gezichtsbepalend gedeelte van het huis. Sectionaaldeuren zijn verkrijgbaar in diverse smaakvolle kleuren en materialen, makkelijk schoon te houden en bovendien een investering op de lange termijn: ze dragen in veel gevallen bij aan een waardestijging van het huis. Niet alleen vanwege het uiterlijk dat bij de rest van het huis past, maar ook vanwege alle hierboven genoemde voordelen.