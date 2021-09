De vaccinatiebus van GGD Fryslân komt naar Workum en Sneek

SNEEK- GGD Fryslân rijdt met een vaccinatiebus door Fryslân, om zo nog meer mensen dicht bij huis een prik te kunnen geven. Op dinsdag 7 september staat de bus in Workum en op vrijdag 10 september in Sneek.

Afspraak maken is niet nodig U bent van harte welkom in de vaccinatiebus van 9.00 tot 13.00 uur en van 13.30 tot 16.30 uur. Op 7 september staat de bus staat nabij de Klamaere, aan de Merk 1 in Workum en op 10 september bij wijkvereniging Noorderhoek, aan de Harmen Sytstrastraat 25 in Sneek.

Om voor een prik in de bus in aanmerking te komen is een afspraak maken niet nodig

U kunt gewoon komen op het tijdstip dat u past. Houd er wel rekening mee dat u misschien moet wachten. Neem een identiteitsbewijs en een mondkapje mee. Er wordt geprikt met het vaccin van Moderna of BioNTech/Pfizer. Na de vaccinatie wordt meteen een afspraak voor de tweede prik gemaakt, vier weken later.

Elke dag een andere locatie

De bus staat iedere keer op een andere locatie in Fryslân. Waar we de komende tijd met de bus staan, is te vinden op www.ggdfryslan.nl/bus. Op de vaste vaccinatielocaties in Leeuwarden, Heerenveen, Sneek en Drachten is het nu ook mogelijk om zonder afspraak een prik te halen.