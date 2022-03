De uitreiking van FD Gazellen 202

SNEEK- De langverwachte uitreiking van de FD Gazellen Awards 2021 heeft eindelijk plaatsgevonden. Bedrijven die het afgelopen jaar de meeste groei in omzet hebben doorgemaakt, kwamen voor de prijs in aanmerking. Op donderdag 24 maart was het zover en een vertegenwoordiging van online marketingbureau Brandmerck in Sneek was daarbij aanwezig.