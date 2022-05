De Uitdaging presenteert Klimaatcafé: Het perfecte plaatje en Groen Geluk

Het perfecte plaatje! Met mode en lifestyle expert Marieke Eyskoot

24 mei 2022 | aanvang 19.45 | € 10,- | Noorderkerkzaal Theater Sneek

Stijlvol en sustainable leven gaan prima samen!

Hoor van Marieke Eyskoot hoe je groen leven leuk en bereikbaar maakt.

Het draait om goed, niet om perfect: om slimme keuzes, doen wat je kan en wat bij je past. Marieke schreef de eerste Nederlandse fair fashion-gids: Talking Dress – Alles over eerlijke kleding en lifestyle. Haar handelsmerk is de combinatie van geloofwaardigheid, onafhankelijkheid, bereikbaarheid en een geweldige stijl!

En je kent Marieke wellicht van het televisieprogramma BinnensteBuiten, waar ze bijzondere initiatieven laat zien die de wereld mooier maken.

Groen Geluk: tips voor een duurzame tuin. Met TV-tuinman Lodewijk Hoekstra

9 juni 2022 | aanvang 19.45 | € 15,- | De Walrus Sneek

Tover je tuin om in een groene oase waar mens en natuur in balans zijn!

Ons klimaat verandert. Daardoor krijgen we vaker te maken met wolkbreuken, hitte en droogte. En dus moeten we groen de ruimte geven. Ook in onze tuin!

Maar hoe maak je nu een echt duurzame tuin? Waar moet je op letten als je zo duurzaam mogelijk wilt tuinieren? Voor welke planten kies je dan? Hoe onderhoud je je tuin natuurvriendelijk en trek je vogels en insecten naar je tuin? Kortom hoe tover je je tuin om in een groene oase waar mens en natuur in balans zijn?

Kom je ook? Meer info & tickets. www.deuitdaging.frl | info@deuitdaging.frl