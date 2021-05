De tweede Tiny Houseboot van Genieten op het water in Heeg is in de vaart!

HEEG- Na twee seizoenen waarin veel gasten met veel plezier vakantie hebben gevierd op een Tiny Houseboat heeft Genieten op het water in Heeg deze week de volgende Tiny Houseboat in de vaart genomen. Een Tiny House waar je zo mee weg vaart!

Ook deze boot is voorzien van alle luxe die je nodig hebt: keuken met oven, gasfornuis en koelkast. Warm stromend water en centrale verwarming. Een sterke motor en sterke boeg- en hekschroeven. Ook zonder walstroom 220V door zonnepanelen en een omvormer.

Veel gasten gebruiken de Tiny Houseboat om Friesland te verkennen. Van het centrum van Sneek, tot de leuke dorpjes in het Friese merengebied. Of eiland hoppend over de Fluessen en de andere meren. De ligplaatsen van de Marrekrite zijn bij onze gasten erg gewild.

De Tiny Houseboats zijn erg gewild, de kalender voor deze zomer is al goed gevuld!

Voor meer informatie: Genieten op het water; Jelle Schoeman, eigenaar https://genietenophetwater.nl/