De Trochknaller: “Uniek openluchttheater op de autocrossbaan”

MAKKUM - In 2022 zal voor de 30e keer de Makkumer autocross verreden worden. In de aanloop naar dit jubileum, dat oorspronkelijk in 2020 zou plaatsvinden, ontstond het idee van een openlucht spektakel op de crossbaan. Koppen werden bij elkaar gestoken, ideeën werden uitgewerkt en alles kreeg steeds meer vorm. Cross van 30 jaar geleden tot nu. De passie en bevlogenheid van de coureurs en het wereldje er omheen in beeld brengen, dat moest het worden. Dit jaar, na twee keer doorschuiven in verband met de bekende maatregelen, gaat het in juni dan eindelijk gebeuren.