De treinboot en het Fries Scheepvaart Museum

De spoorlijn Leeuwarden – Stavoren was in 1885 gereed gekomen en op 15 juli 1886 voer de eerste boot in de veerdienst tussen Stavoren en Enkhuizen. De veerdienst was bepaald geen succes. De vertrektijden in Friesland en Noord-Holland waren eerst niet op elkaar afgestemd; ’s winters vielen veel vaarten uit door ijsgang en, erg tijdrovend, vee en goederen moesten in Stavoren en Enkhuizen worden overgebracht van trein naar schip en andersom.Toen in 1899 speciale stoomponten in de vaart werden gebracht, waarmee de wagons voortaan met lading en al de oversteek maakten, werd het een stuk beter. In 1916, het topjaar van de verbinding, werden 43.000 wagons over de Zuiderzee gevaren. Door hun gewicht en krachtige motoren konden de schepen ook bij ijsgang nog lang doorvaren.

Vanwege de getijdewerking op de Zuiderzee werden in Enkhuizen en Stavoren lange, beweegbare oprijbruggen gebouwd om de hoogteverschillen op te vangen.

Toen de Afsluitdijk in 1932 gereed kwam en het vrachtvervoer over de weg een steeds grotere vlucht nam, viel het doek voor de treinponten. Op 27 maart 1936 voer de pont voor het laatst van Stavoren naar Enkhuizen.

