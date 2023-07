De tocht der tochten voor iedereen

SNEEK- Iedereen kent de Elfstedentocht, dit gaat over een hele bijzondere. Voor mensen met een chronische ziekte of beperking: de onbeperkte Elfstedentocht. Een grote uitdaging! Vijf dagen of 213 kilometer fietsen op bijvoorbeeld een handbike of driewieler. De hele afstand of dat wat je kan. Het doel is meedoen, je grenzen verleggen en plezier hebben. De tocht is bedoeld voor mensen die normaal gesproken langs de kant staan en die nu mee kunnen doen op hun eigen manier en op hun eigen tempo. Dat is De Onbeperkte Elfstedentocht Van 13 tot en met 17 september zullen de deelnemers met ongeveer 50 km per dag alle 11 steden aan doen. Voor de derde keer zet Nynke Veldman zich in voor een goed doel door de Onbeperkte Elfstedentocht te fietsen.

Intensief trainen

Nynke heeft door ANE (acute necrotiserende encefalopathie) hersenletsel opgelopen waardoor de aansturing naar armen en benen niet meer optimaal is. Ook heeft ze hierdoor minder kracht. Door binnen haar mogelijkheden intensief te trainen kan ze nog veel doen en blijft ze fysiek redelijk sterk. De grootste uitdaging zijn haar hersenen. Doordat ze in coma heeft gelegen (gevolg van ANE) zijn haar hersenen zwakker geworden. Een hersenschudding daarbovenop en twee keer Corona heeft haar geen goed gedaan.

Overprikkeling

Overprikkeling is dagelijks aan de orde. Ze heeft balans nodig in actief bezig zijn (prikkels) en rust. Dagelijks trainen gaat haar op het moment goed af. De Elfstedentocht levert nieuwe prikkels op en dat vreet meer energie. Het is dus afwachten hoe het zal verlopen. Maar Nynke is positief ingesteld, ze weet wat doorzetten is.

Stichting Aangepast Zeilen Sneek

Met haar prestatie wil ze zo veel mogelijk geld ophalen voor Stichting Aangepast Zeilen Sneek (SAZS). De SAZS geeft mensen met verschillende beperkingen de mogelijkheid om zelfstandig te zeilen. Het voornaamste doel is genieten van de vrijheid van het water. Het streven is om een nieuwe boot aan te schaffen, een boot die toegankelijk is voor iedereen dus ook voor mensen met een beperking.

Zelf zeilt Nynke al een aantal jaar met veel plezier bij de SAZS. Bij de vereniging zeilen mensen met verschillende beperkingen. Het voornaamste doel is mensen met een beperking zich onbeperkt vrij te laten voelen op het water. De boten waar ze in zeilen bedienen de deelnemers zelf, hoe beperkt ze in het dagelijks leven ook zijn. Bij aanpassingen moet je denken aan speciale stoelen voor mensen met verminderde rompbalans of aanpassingen aan de besturing voor mensen met een verminderde armfunctie.

Joystick

Bij de besturing wordt dan gebruikgemaakt van een joystick die de zeilen en het roer elektrisch aanstuurt. Dit is te bedienen met de hand, met de kin en zelfs met de mond. Beeld je eens in dat iemand een spierziekte heeft en dagelijks door het leven gaat in een elektrische rolstoel. Deze persoon kan zich moeilijk verstaanbaar maken en heeft bij veel handelingen hulp nodig. Het leven is zeer beperkt.

Bij SAZS is het mogelijk weer een stukje regie terug te krijgen en van de vrijheid van het water te genieten. Nynke kan lopen, spreken en schrijven. Bijna alles wat een ander ook kan maar ze is beperkt in haar energie. Een ‘gewone’ sport zit er niet in voor haar. Fietsen en zeilen zijn haar hobby’s. Ze wil graag zoveel mogelijk mensen laten genieten van sporten, daarom zet ze zich in voor de SAZS. Wil je haar steunen? Doneer via www.onbeperkteelfstedentocht.nl Klik: doneer een deelnemer Klik: sponsor een deelnemer Vul in: Nynke Veldman En DONEER!

Hartelijk dank namens alle leden van Stichting Aangepast Zeilen.