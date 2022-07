De taken van een SEO-specialist in Heerenveen

INGEZONDEN - Waarschijnlijk heb je de term SEO of SEO-specialist wel eens gehoord. SEO heeft als doel om websites beter vindbaar te maken in zoekmachines zoals Google. Hierbij worden een aantal technieken gebruikt.

Door de website te optimaliseren, zorgen voor goede content en met gebruik van de juiste linkstrategie kan een SEO-specialist in Heerenveen ervoor zorgen dat zowel het organisch verkeer als de conversies op de website verhoogd worden.

Kort uitgelegd zorgt een SEO-specialist ervoor dat website bij gebruik van relevante zoektermen zo hoog mogelijk in de zoekresultaten terechtkomen. Zo is je website sneller door je doelgroep te vinden. Bekijk deze SEO-specialist in Heerenveen.

Enkele taken van een SEO-specialist in Heerenveen

Tot de taken van een SEO-specialist behoren een aantal verschillende aspecten van SEO. Het is een feit dat al deze taken behoorlijk wat tijd in beslag kunnen nemen. Een van de belangrijkste taken van de SEO-specialist is de webstructuur te optimaliseren.

Daarnaast zorgt een SEO-specialist ervoor dat de content op de website optimaal is. Dit doet de SEO-specialist aan de hand van een zoekwoordenonderzoek. Ook past de SEO-specialist linkbuilding toe om de autoriteit van de website te verbeteren. Bekijk de kennisbank van Ralf van Veen voor meer informatie.

Zoekwoordenonderzoek

Een van de belangrijkste taken die een SEO-specialist heeft is het uitvoeren van een zoekwoordenonderzoek. Tijdens het doen van deze taak gaat de SEO-specialist op zoek naar de zoekwoorden die door de doelgroep worden gebruikt.

Dit houdt in dat de SEO-specialist onderzoekt welk zoekgedrag je toekomstige klanten vertonen. Vervolgens maakt hij hier een rapport van. Ook gaat de SEO-specialist na wat de zoekintentie en het zoekvolume van bepaalde zoekwoorden zijn.

Linkbuilding

Nog een taak die heel belangrijk is voor een SEO-specialist is linkbuilding. Wanneer er een goede SEO-strategie wordt toegepast zal de SEO-specialist in Heerenveen ervoor zorgen dat er voldoende backlinks verkregen worden.

Om te beginnen zal de SEO-specialist een linkbuilding plan opstellen. Dit heeft als doel de autoriteit van de website te verhogen. Hoe meer backlinks er dus naar jouw website verwijzen, hoe hoger de autoriteit zal zijn. Hierdoor komt de website hoger in de zoekmachines te staan.

Het is zo dat de ranking van websites niet alleen maar van de autoriteit afhankelijk is. Wel hebben backlinks hier een hele grote invloed op. Hoe hoger de kwaliteit van de website, hoe meer linkwaarde deze heeft.

Teksten schrijven

Behalve zoekwoordenonderzoek en linkbuilding houdt een SEO-specialist zich ook nog met een aantal andere dingen bezig. Een van deze taken is het schrijven van teksten. Meestal bevatten deze blogs ongeveer 500 woorden.

Voor het schrijven van blogs doet de SEO-specialist zoekwoordenonderzoek zodat hij weet welke zoekwoorden relevant zijn voor de doelgroep. Daarnaast worden blogs op een dusdanige manier geschreven dat de zoekmachines ze makkelijk oppikken.