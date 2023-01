De Swarte Krie van de Deelen vliegt uit : Filmevenement in Sneek

Na anderhalf jaar bloed, zweet en tranen is het eindelijk zover: De Swarte Krie van de Deelen slaat haar vleugels uit tijdens ons filmevenement in Sneek. Dit is de nieuwste familiefilm van regisseur Samantha Janssen en producent Charlotte Rietbergen en was een van de negen projecten die afgelopen juli een financiële bijdrage ontvingen van het Filmfonds Shorts om gerealiseerd te worden.

Friesland speelt een belangrijke rol in De Swarte Krie van de Deelen.

Het grootste deel van de cast is van Friese bodem en spreekt Fries in de film zijnde; Joop Wittermans, Joke Tjalsma en Nynke Heeg. De film zal in het hele land te zien zijn waardoor de Friese taal extra aandacht krijgt. Daarnaast diende het Friese landschap van Raerd en Tjerkwerd als opname locaties.



De film vertelt het aangrijpende verhaal van de jonge Dieke die haar oma verliest en voor het eerst kennis maakt met rouw. De diorama's en de indrukwekkende zwarte nemen de kijker mee in het emotionele rouwproces van Dieke. Haar fantasierijke perspectief laat zien hoe ze de dood van haar oma op een speelse mystieke wijze een plekje geeft.

Filmvertoning van het goede doel

Op 25 Januari organiseert Lavender Films in samenwerking met bioscoop CineSneek een speciale filmmiddag.

Naast reguliere kaartverkoop bieden wij via Stichting Leergeld Sûd West Fryslan gezinnen de kans om gratis kaartjes te bemachtigen. want wij van Lavender Films en CineSneek vinden het belangrijk dat ieder kind op een laagdrempelige manier in aanraking moet kunnen komen met cultuur.



Naast het bekijken van de film biedt de filmmiddag de mogelijkheid om de fantasie te ontwikkelen door middel van leuke, aan de film gekoppelde, activiteiten. Zo is er een Meet & Greet met de Swarte Krie en Dieke (Anna Klaassen) en een workshop om natuurpoppen te maken uit de film.



Vanaf januari is de film te zien in verschillende bioscopen in het land. Ook voor deze voorstellingen hebben naast reguliere kaartverkoop gezinnen uitgenodigd om naar de speciaal georganiseerde filmmiddagen te komen via een goed doel uit de omgeving.

Lavender Films ziet dit als een unieke kans om kinderen kennis te laten maken met een culturele uiting waar ze anders wellicht niet mee in aanraking zouden zijn gekomen.