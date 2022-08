De Swarte krie van de Deelen land in Raerd

SNEEK- Lavender Films start 16 tot en met de 19 augustus met opnames voor De Swarte Krie van de Deelen. Een Friese fantasyfilm die deze zomer zal worden opgenomen in Raerd en Tjerkwerd. De Swarte Krie van de Deelen is de nieuwste familiefilm van regisseur Samantha Janssen en producent Charlotte Rietbergen en is 1 van de 9 geselecteerde projecten die afgelopen juli een bijdrage voor realisering ontving in het kader van Filmfonds Shorts.

De film vertelt het verhaal van de kleine Dieke die haar oma verloor. Dieke maakt voor het eerst kennis met rouw. Een zwaar en ongrijpbaar onderwerp dat niet lichter gemaakt wordt dan het is. De diorama’s en de uitvergrote zwarte kraai roepen de filosofische vraag op over hoe waar of onwaar de dood is. De kijker wordt meegenomen in het rouwproces en ziet door haar fantasierijke ogen hoe de dood van haar oma een speelse en kinderlijk mystiek plekje krijgt.

Cast en opname

De Friese taal en het Friese landschap speelt een belangrijke rol in De Swarte Krie van de Deelen, waarmee de Friese taal levendig wordt gehouden. De Fries sprekende rollen in de film worden daarom ook vertoond door acteurs van Fries bodem, zijnde Joop Wittermans, Joke Tjasma en Nynke Heeg. Onder andere bekend van Tryater en vele bioscoopfilms. De rol van de niet Fries spekende vader zal worden vertolkt door Joep Vermolen. De hoofdrol van de kleine Dieke is voor Anna Klaassen.

Première

De film is vanaf januari te zien in verschillende bioscopen in het land, onder andere in CineSneek. Naast vrije kaart verkoop nodigen wij gezinnen uit naar de speciaal georganiseerde filmmiddag te komen via een goed doel uit de omgeving. Tijdens deze middag bekijken zij daar de 30 minuten durende film De Swarte Krie van de Deelen, maar dat niet alleen!

Naast het bekijken van de film staat de rest van de middag in teken van het ontwikkelen van de fantasie door middel van aan de film gekoppelde activiteiten. Zo is er een Meet & Greet met de Swarte Krie en een workshop natuurpoppen maken uit de film. Lavender Films ziet hierin een mooie kans om kinderen aan de hand te nemen en in de bioscoop kennis te laten maken met een culturele uiting waar zij anders wellicht niet mee in aanraking waren gekomen.