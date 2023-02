De Súdwester schaatst ruim 8000 euro bij elkaar voor aardbeving slachtoffers

SNEEK-Afgelopen donderdag en vrijdag had SBO De Súdwester uit Sneek een indoor ijsbaan in hun gymzaal. De leerlingen mochten ‘De Elfstedentocht’ schaatsen. Veel kinderen hadden nog nooit op de schaats gestaan, maar het ging hen goed af!

De leerlingen schaatsten voor GIRO555, voor de slachtoffers van de aardbevingen in Turkije en Syrië. Afgelopen week zijn de kinderen langs de deuren gegaan om zoveel mogelijk geld op te halen en dat heeft zijn vruchten afgeworpen. Het totaalbedrag wat is opgehaald is namelijk: €8.032,80 !

Wat een toppers!