De struikredders van de Bonningastrjitte In Oppenhuizen

OPPENHUIZEN - Als in oktober met de sloop van de woningen in de Bonningastrjitte wordt begonnen, verdwijnen ook alle struiken en planten in de container. Een groep Top en Twelsters vindt dat zonde en wil het groen graag een tweede leven gunnen. Zij hebben zich inmiddels verenigd in 'De Struikredders'.

Oud-bewoners zijn al druk bezig geweest en er is al heel wat groen verhuisd en in potten gezet om mee te nemen. Maar er is nog meer. 'Struikredders' kunnen planten en struikgewas adopteren voor eigen tuin of misschien is er een plekje elders in het dorp. Een gezamenlijk laatste red-moment vindt plaats in het weekend van 23 en 24 september 2023. Daarna komt er een hekwerk om de woningen. De verouderde huurwoningen van Elkien maken plaats voor nieuwbouw.

Bron: Topentwelonline.nl