De Stille Boot showt 10 elektrische boten op Elektrisch Varen Paviljoen

SNEEK- De Stille Boot laat op de HISWA te water niet alleen haar complete range motoren, accu’s en bijbehorende componenten zien, maar ook de toepassing daarvan in een brede reeks boten. Bijzonder zijn de 3D geprinte Duurzame Sloep 635 met WaterWorld 4.0 inboard, de snelle ZenPro 580 RIB met Torqeedo Deep Blue 50 outboard en een sloep op waterstof met Torqeedo Cruise 2.0. De presentatie vindt plaats op het eigen Elektrisch Varen Paviljoen ‘Boot aan Stroom’, met daaromheen de boten in het water. Zo kan de bezoeker een goed beeld krijgen van de praktisch toepassing van verschillende elektrische aandrijvingen in verschillende soorten boten.