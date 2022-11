De stembus is open: breng nu je stem uit voor de Fryske top 100

LEEUWARDEN- Wat is het favoriete Friestalige nummer? Vanaf vandaag kan iedereen weer een stem uitbrengen voor de lijst der lijsten, de Fryske top 100. Stemmen op jouw favoriete artiest kan tot en met Tweede Kerstdag via www.frysketop100.nl.

Als start van de Fryske top 100 kunnen mensen deze hele week kansmaken op een huiskamerconcert van Friese artiesten. Piter Wilkens, Weima & vd Werf, Tjits, Carla de Bruine, De Kast, The Bounty Hunters en Grytz & Grize verzorgen de hele week intieme en gezellige concerten middenin de woonkamer van Friezen. Opgeven daarvoor kan nog steeds hier.

Vorig jaar was het de elfde keer dat Gurbe Douwstra met het nummer Cliffs of Moher op de eerste plaats stond. Wie het dit jaar wordt? Dat is volledig aan de mensen thuis.

Stemmen kan tot en met Tweede Kerstdag, dan wordt weer traditioneel de finale stemdag georganiseerd bij Omrop Fryslân. Elke vijftigste stemmer maakt ook nog eens kans op de unieke Omrop Fryslân-sjaal.

Friese muziek in de Statenzaal

Maar er is meer. In de startweek van de Fryske top 100 daagt Willem de Vries vijf jonge, niet-Friestalige artiesten uit om hun mooiste liedje in het Fries te brengen. Moonloops, Naduah, Kings of Diamonds, Simon Feenstra en Haitze zullen de nieuwe Friese versies voor de Fryske top 100 live brengen in de Statenzaal van de Provincie Fryslân.

De artiesten kregen allemaal een paar weken de tijd om het Fries te leren en vanaf 21 november kun je vanaf 17.30 uur elke dag zien hoe dat afloopt.