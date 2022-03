De stemboot van Súdwest-Fryslân: Laat uw stem niet in het water vallen!

SUDWEST-FRYSLAN - In watersportgemeente Súdwest-Fryslân kon hij eigenlijk niet ontbreken: een stemboot! Het watersportseizoen is nog niet van start gegaan. Maar met het varende stembureau wil de gemeente alvast een voorproefje nemen op een prachtig nieuw vaarjaar. Laat uw stem niet in het water vallen en kom stemmen op deze bijzondere locatie.

Varend stembureau

Op 16 maart vaart er een officieel stembureau door de gemeente. Het is de rondvaartboot ‘Toerist VI’. Het schip legt aan in Heeg, Uitwellingerga en Sneek.

09.00 – 12.30 uur: Heeg, Nijewal

14.00 – 17.00 uur: Uitwellingerga, loswal aan De Buorren

18.00 – 21.00 uur: Sneek, Jousterkade

Op uw stempas staat het adres van een stembureau bij u in de buurt. Maar u mag ook in een ander stembureau in Súdwest-Fryslân stemmen. Er zijn 64 plekken in de gemeente waar u uw stem uit kunt brengen. Hier vindt u alle adressen. Let op: Alle stemlokalen in onze gemeente zijn toegankelijk voor mindervaliden, met uitzondering van het varende stembureau. Kiezers die slecht ter been zijn kunnen op de rondvaartboot niet stemmen.