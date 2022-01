De software voor kwaliteitscontrole uitgelegd

Dit is niet altijd de meest efficiënte manier, maar met de nieuwste software voor kwaliteitscontrole van ICW kun jij het proces versnellen en verbeteren. De software heeft een aantal voordelen, waarbij de processen worden versneld dankzij het controleproces, de datakennis wordt verbeterd en het papieren logistieke deel wordt hiermee geëlimineerd. Misschien wel het meest belangrijke is dat je alles rondom de kwaliteitscontrole kunt reduceren met wel 75 procent. Wij gaan je hier meer over vertellen, zodat jij begrijpt wat de software doet en waarom het belangrijk is hier gebruik van te maken binnen jouw bedrijf!

De kwaliteitscontrole van ICW

ICW is al jarenlang gespecialiseerd op het gebied van kwaliteitscontrole, zo ook de software. Want alleen door het toepassen van de kwaliteitssoftware krijg je alle gegevens duidelijk in slechts één overzicht. Tegelijkertijd kun jij beginnen met het verbeteren van de kwaliteit, maar ook defecten zullen zich minder snel voordoen. De software is op een eenvoudige manier te implementeren, zodat jouw bedrijf daar niet te veel ongemakken van zal ervaren. Hiermee zou je dus kunnen zeggen dat het toepassen van de software wel heel veel voordelen heeft, maar ook nog eens veel kosten en tijd bespaart.

De voordelen van de software uitgelegd

We hebben de voordelen al benoemd, maar zullen ze ook nog een beetje uitleggen, zodat jij de software goed kunt begrijpen.

· Alles in één duidelijk overzicht: Je gebruikt de kwaliteitspapieren digitaal, hierdoor kun je de data eenvoudig invoeren. Het resultaat zou zijn fat je kwaliteitsmetingen simpel weg vast kunt leggen, waardoor je een duidelijk overzicht krijgt.

· Nauwelijks defecten: Door de software te gebruiken kun je problemen op het gebied van de kwaliteit steeds een stukje voor blijven. Doordat de kwaliteitssoftware van ICW het proces kan versnellen zal dit gaan leiden tot nauwelijks defecten in het proces.

· Verbeter de kwaliteit: ICW biedt de mogelijkheid om slim te meten, analyseren, en optimaliseren. Er worden contante analyses uitgevoerd, waardoor het proces binnen het bedrijf constant verbeterd wordt.

· Het implementeren is eenvoudig: Je hoeft zelf niets te doen als je kiest voor ICW, want hen helpen jou met het implementeren van de software.

Zit jij nog met een aantal vragen?

Is het nu zo dat jij nog met een aantal vragen zit, dan kun je die natuurlijk altijd stellen.Meer over ICW te weten komen, dat kan! Je kunt namelijk alle informatie die je wilt weten vinden op de website, maar ook het laatste nieuws wat betreft de organisatie. Ook vraag jij je af waarschijnlijk af wat de prijzen zijn van de software? Een kwaliteitssoftware toepassen binnen het bedrijf is een duurzame verbetertool, maar voor de prijzen kun jij het beste een offerte opvragen. Door een offerteaanvraag te doen weet jij namelijk precies wat de kosten zullen zijn, maar weet je ook precies wat je te wachten staat. Kijk dus goed naar wat je nodig bent binnen jouw bedrijf om de processen te verbeteren.