De Sneker Filmwinter is wéér beter!

SNEEK - Van 19 tot en met 22 januari a.s. vindt de 11e editie van de Sneker Filmwinter plaats! Het festival wordt op 19 januari gepend met de Nederlandse première van The Fabelmans, de nieuwste film van Steven Spielberg.

De Sneker Filmwinter is een sfeervol en goedgehumeurd festival met een rijke keuze aan grappige, lieve, spannende, hilarische, intelligente, dramatische, romantische én belangrijke films en documentaires. Het filmhuis programmeert 32 films, waarvan u er met de openingsfilm mee 13 kunt zien. Kaartjes zijn online via CineSneek te koop vanaf 19 december a.s. en vanaf 9 januari aan de kassa.

Zelden vertoond, zulke prachtige films, zo jammer dat niet iedereen ze zag

Filmhuis Sneek had de afgelopen jaren een mooi programma. Helaas mochten er vanwege corona lange tijd maar kleine aantallen toeschouwers naar binnen. En net in die tijd werd een aantal zeer hoog gewaarde films vertoond. Deze steengoede films zijn daarom nog één keer op het grote doek te zien! Supernova, Riders of Justice, Quo Vadis Aïda, Le Meilleur Reste à Venir, Encore en Woman. En we vertonen de winnaar van de publieksprijs van het Noordelijk Filmfestival, feelgood drama Rose.

Meer informatie over het programma van de Sneker Filmwinter is te vinden op www.filmhuis-sneek.nl.