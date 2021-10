De Sneeker Oesters schenken opnieuw groot bedrag aan goed doel

Daar verkopen ze o.a prachtige manden en tassen die ze laat maken in Marokko of andere Afrikaanse landen door vrouwen die er een goede prijs voor krijgen. Ze verkopen nog veel meer zoals woonaccessoires, kleding, sieraden en ook onze oesterschelpen.

Bovendien kun je er lekker lunchen of een kopje koffie of thee drinken. De opbrengsten van de winkel gaan ook weer naar een project van haar in Uganda waar ze kinderen opvangt met een handicap. Je kunt Gewoon Griet vinden op Facebook. Inmiddels hebben de Sneeker Oesters al 22.000 euro geschonken aan goede doelen.

Reactie

Dit was de reactie van Griet: “Nee het was niet de postcode loterij maar 5 prachtige krachtige vrouwen uit Sneek, die mij ontzettend verrasten gisteren. Een cheque van maar liefst 1000 euro voor @grietsoogappeltjes

Er kwamen tranen van blijdschap wat kan ik er veel mee doen in Uganda. Het was echt een feestdag met tranen maar ook een brede glimlach. Lieve Sneeker Oester dames jullie reizen 19 november mee in mijn hart naar Uganda! De prachtige unieke oesters zijn nu in kerst style geschilderd en met je aankoop steun je @grietsoogappeltjes. Samen zijn we sterk en maken we een groot verschil!”