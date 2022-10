De sloten en vijvers worden weer gehekkeld

SUDWEST-FRYSLAN - Gemeente SWF is weer gestart met het onderhoud van de sloten en vijvers: ‘Hekkelen’. Het is belangrijk dat sloten goed worden onderhouden, dit zorgt voor een goede aan- en afvoer van water.

Waarom wordt er gehekkeld?

Wetterskip Fryslân zorgt dat het water in de sloten op peil blijft. Ook als het hard regent of juist lang droog is. Sloten met veel waterplanten en duikers die niet schoon zijn, zorgen voor verstopping. Dit kan zorgen voor wateroverlast of juist te weinig water. Daarnaast is het belangrijk dat schouwwateren breed en diep genoeg zijn. Daarom houdt Wetterskip Fryslân vanaf 1 november de jaarlijkse najaarsschouw.

Buiten de bebouwde kom is de bermsloot vaak gedeeld eigendom. Meestal zijn er dan al afspraken gemaakt over het onderhoud tussen de gemeente en de bewoner. Geadviseerd wordt om vijverpompen e.d. tot na het onderhoud uit de sloot te halen. De kans is namelijk dat deze bij het hekkelen over het hoofd worden gezien. Dit is altijd voor eigen risico