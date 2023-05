De Slimme Isolatiegids en de isolatieactie

SNEEK- Deze week ligt misschien wel De Slimme Isolatiegids op jouw deurmat. Daarin staan allerlei tips en adviezen hoe je je woning beter kunt isoleren en ventileren. Want door goed te isoleren kun je energie en geld besparen. Wil je ook isoleren en is je woning gebouwd voor 1987? Dan kun je meedoen aan onze isolatieactie.

Bekijk de isolatiegids

De isolatieactie

Heb jij een woning van het bouwjaar 1987 of eerder? Dan kun je meedoen aan de isolatieactie. Deze inkoopactie is voor de volgende isolerende maatregelen:

spouwmuurisolatie

vloer- en bodemisolatie

dakisolatie

Hoe werkt het?

Schrijf je op tijd in via swf.frl/isolatie-actie. Dat kan van 8 mei t/m 30 juni 2023.

Een vakman neemt contact met jou op en maakt een afspraak om jouw woning te bekijken. Vervolgens ontvang je vrijblijvend een offerte.

Een regionaal installatiebedrijf isoleert jouw huis.

Informatieavond

Wil je meer weten of heb je vragen? Je kunt meekijken, luisteren en vragen stellen tijdens onze informatieavonden. Tijdens deze avond vertellen wij je meer over subsidies, mogelijkheden om geld te lenen én over de inkoopactie.

Voor beide avonden moet je je vooraf aanmelden.

via swf.frl/isolatie-actie.