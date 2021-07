Dan is de Senz Sports R5000 roeitrainer een absolute aanrader. Een roeitrainer is zeer geschikt voor cardio workouts. Tijdens het roeien verbrand je namelijk veel calorieën. Als je af wilt vallen of fit wilt blijven, is de roeitrainer hier dus zeer geschikt voor. Er zijn veel verschillende roeitrainers op de markt te verkrijgen, maar de Senz Sports R5000 roeitrainer is een van de betere fitnessapparaten. Ben je benieuwd naar wat de voordelen van deze roeitrainer zijn? In dit artikel sommen we ze voor je op!

Een ergonomische houding tijdens het sporten

Om te beginnen is dit roeiapparaat zo ontworpen dat je lichaam tijdens het roeien automatisch een gezonde houding aanneemt. Dat is belangrijk, want als je langdurig een verkeerde houding aanneemt kan dit tot klachten leiden. Het zitje van de roeimachine is bovendien zeer comfortabel en de roeimachine blijft goed staan tijdens het sporten.

Erg veel functies

Met de Senz Sports R5000 roeitrainer kun je op ieder moment inzien hoe je presteert. Je kunt bijvoorbeeld controleren hoeveel calorieën met je training al verbrand hebt. Bovendien kun je ook zien welke afstand je afgelegd zou hebben als je echt aan het roeien zou zijn. Uiteraard kun je op het scherm van de roeimachine ook zien hoe lang je workout tot dusver geduurd heeft. Je kunt het scherm ook aanpassen, zodat je enkel bepaalde statistieken te zien krijgt. De roeitrainer heeft dus eigenlijk alles wat je in een roeimachine zoekt.

Wil je deze machine kopen? Dan is het goed om te weten dat de Senz Sports R5000 op verschillende plaatsen verkocht wordt. Dit is een uitstekende roeimachine met een lange levensduur. Je kunt dus nog lang profijt hebben van deze roeitrainer. Als je graag thuis cardio-oefeningen wilt doen, is dit hiervoor het ideale fitnessapparaat!