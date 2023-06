Hij grasduinde in collecties van musea, kunstenaars en verzamelaars en wist zo een overzicht samen te stellen van kunstwerken waarop de aantrekkingskracht van het Friese land geportretteerd wordt. In ‘De schilders van het Friese land’ of in de Friestalige versie daarvan, verschenen in de reeks ‘Kunstenaarskolonies en kunststromingen in Nederland’, krijgt u een kleurrijk beeld van wat was en van wat is.

Om niet uit te komen op één grote hoop Friesland gerelateerde schilderkunst maakte Dijkstra een indeling. In ’Oude landschappen’ wordt de grote variatie in landschappen belicht zoals we die tussen 1600 en 1900 in Fryslân tegenkomen.

‘Ploeteren en zwoegen’ toont ons het dagelijkse leven in de provincie, van de hooiwerkzaamheden tot het twee keer daags melken en van de zuivelindustrie tot aan de aardappelteelt. Ids Wiersma, Tjerk Bottema en Andries van der Sloot zijn daarvan enige opponenten.

In ’Dieren op het land’ is te zien dat lang niet altijd de huidige zwartbonte koe de dienst uitmaakte. Door import, na grote sterfte door veeziektes, en veredeling van oude rassen ontstond pas de Fries-Hollandse koe. Diverse Sneker schilders waaronder Sytze Heere van Wijk, Dinie Boogaart, en Wiebe van der Zee, wiens schilderijen met koeien we zelfs wereldwijd tegenkomen op ovenschorten, aardewerk en voorraadbussen, zijn geïnspireerd door het rund. Andere schilders zoals Hiske Wiersma, Hendrik Eilings en Jan Freaks van der Bij houden zich ook met schapen, varkens en pluimvee doende.

‘Kathedralen in het landschap’ geeft de ontwikkeling weer van de boerderij in het landschap, van langhuisboerderij tot kop-hals-romp-boerderij en ligboxenstal. Hier komen we fraaie schilderijen tegen van onder anderen Frits Drent, Eduard Rieser en Theo Jaasma.

‘In opdracht’ schetst uitgaven zoals boeken en kunstkalenders die de kunst letterlijk in de keuken van de boer brengen.

En in ‘Nieuwe landschappen’ komen we agrarische voorstellingen tegen, ambachtelijke werken waarin veelal teruggegrepen wordt op de traditionele stijl en Friese landschappen. Hier zijn het bijvoorbeeld Jan Mankes, Bouke van der Sloot, Abe Gerlsma, Sjoerd de Vries, en de in Offringawier werkzame schilder Gert-Jan Veenstra die aangehaald worden. Laatstgenoemde wordt door Dijkstra aangehaald als “werk dat past in de realistische traditie van de oude Hollandse meesters, die de vaderlandse schilderkunst wereldberoemd heeft gemaakt…”

Een ideaal kijk- en cadeauboek voor iedereen die inzicht wil krijgen over de schilderkunst van het Friese land.

Koos Schulte

Hier beschreven:

Henk Dijkstra: ‘De schilders van het Friese land’. WBooks Zwolle. ISBN 978 94 625 8547 8. (Nl.) ISBN 978 94 625 8550 8. (Fr.)

Prijs: Euro 24,95

