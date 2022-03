De RTC Rally uit Sneek organiseert op zaterdag 21 Mei de 53e Elfmerenfietstocht

SNEEK- In 1967 werd de 11M tocht voor het eerst georganiseerd door fietsclub RTC Rally uit Sneek. De tocht is sindsdien jaarlijks verreden met slecht 2 onderbrekingen in 2001 in verband met de MKZ-crisis en in 2020 gooide de Coronacrisis roet in het eten. In 2021 is de rit zogenaamd digitaal verreden en konden deelnemers op eigen gelegenheid de route rijden.