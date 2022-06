De Putkapel opnieuw naar Frankrijk voor muziekfestival

Het is niet de eerste keer dat De Putkapel wordt geboekt voor een optreden in Frankrijk. Het is inmiddels de vierde keer in enkele jaren dat ze richting het zuiden vertrekken. Eerder werd er naast Frankrijk ook in België en Duitsland opgetreden.

De Putkapel is als enige Nederlandse band geboekt op het festival, wat verder uit Franse orkesten en ensembles bestaat. Voor het Sneker dweilorkest is de agenda weer goed gevuld voor de aankomende periode en waren zij de afgelopen weken weer volop te horen en te zien. Zo stonden zij op Hemelvaartsdag op Heechspanning en waren zij afgelopen zaterdag wederom te gast bij Lemmer Ahoy in Lemmer. Zie voor een actueel overzicht van alle optredens www.putkapel.nl.