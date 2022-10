De Potten moet weer hét waterrecreatiegebied in midden-Fryslân worden

SNEEK- De Potten ontwikkelen tot een meer groen en bio divers watersport- en recreatiegebied met schitterende zichtlijnen op water en natuur midden in het karakteristieke groen-blauwe Friese landschap. Dat is hoe recreatiegebied De Potten omschreven wordt in de nieuwe gebiedsvisie die de komende weken ter inzage ligt.

Aanleiding voor de gebiedsvisie is de verkenning die in 2019 is uitgevoerd. Daaruit blijkt dat De Potten kansen mist terwijl het in potentie een fantastische functie vervult tussen de stad Sneek en het Sneekermeer. Het is een belangrijk gebied voor inwoners en gasten.

Potentie als iconisch recreatiegebied

En dat is het al meer dan twee eeuwen. Het Sneekermeer en De Potten vervullen een belangrijke watersportfunctie in de regio. De sfeer van min of meer deftige zeilwedstrijden is veranderd naar een populair recreatiegebied voor diverse doelgroepen met focus op watersporters. Maar de natuur schittert niet zoals het zou kunnen en de recreatie functioneert nog niet optimaal.

Wethouder Michel Rietman ziet volop kansen: “Het gebied heeft enorme potentie om in de regio een leidende rol te spelen als iconisch recreatiegebied. Voor inwoners en gasten, maar ook voor de natuur en de bedrijven. Die potentie willen we benutten door meer samenhang te creëren. Het vertrekpunt daarbij is de natuur: Hoe kunnen we mensen optimaal laten genieten van dit mooie, groen-blauwe gebied? Daar denken we samen met inwoners uit de gemeente, bezoekers en andere belanghebbenden over na.”

Duurzame, toeristische hotspot met allure

De gebiedsvisie die Súdwest-Fryslân ter inzage legt moet leiden tot een uitvoeringsprogramma om De Potten ter vernieuwen en door te ontwikkelen. Het vormt de basis waaraan plannen getoetst kunnen worden.

Aan de hand van zeven hoofdlijnen die in de gebiedsvisie worden omschreven, wil de gemeente de ‘basis op orde’ brengen. Voorbeelden van die basis zijn de oprichting van een gebiedsorganisatie, versterking van de regulering door een gastheer/vrouw functie te organiseren en effectieve communicatie en afstemming met gebiedspartners.

Uiteindelijk doel voor het recreatiegebied is het ontwikkelen van een duurzame toeristische hotspot met allure die bezoekers en eigen inwoners in de verleiding brengt om in het natuurlijke gebied te verblijven en te recreëren met een uitstekende weg- en vaarverbinding naar Sneek.