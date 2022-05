De Philamare van Zorgboerderij Eastwei vaart weer

OPPENHUIZEN- De milieuboot Philamare van de Zorgboerderij Eastwei in Oppenhuizen heeft een nieuwe motor en is weer vaarklaar. Leerlingen van ROC Friese Poort Maritieme Opleiding op bedrijventerrein It Ges in Sneek gaan de komende weken de laatste puntjes nog op de spreekwoordelijke 'i' zetten zodat het schip in juni weer helemaal operationeel is.