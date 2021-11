De opkomst van reisvloggers

YouTube is zo'n platform dat nauw verbonden is geraakt met reizen. Met de komst van reisvloggers kan iedereen de reis van een kleine bevoorrechte groep mensen volgen, die vaak gratis toegang hebben tot toeristische attracties, resorts en Airbnbs.

Met name in coronatijden heeft het mensen in staat gesteld te ontsnappen aan het gevoel gevangen te zitten in hun eigen land. Ben je nog niet bekend met het concept? Weet je niet wat vloggen betekent? Of wil je weten hoe jij een van die bevoorrechte personen kunt worden? Hier krijg je in kijkje in de wereld van de reis-YouTubers.

Wat houdt vloggen in?

De term vloggen is een kruising tussen de woorden blog (een geschreven tekst die iemands ervaringen beschrijft) en video. YouTube, het gratis platform voor het delen van video's, is een synoniem geworden voor vloggen en reisvloggen. Hoewel het niet duidelijk is wie de eerste reisvlogger was, was de eerste succesvolle vlogger op YouTube de Amerikaan Casey Neistat. Hoewel hij de wereld afreisde naar sociale mediaconferenties en andere bijeenkomsten, was hij niet per se een reisvlogger. Hij werd beroemd door 604 dagen lang elke dag een vlog op YouTube te zetten. Veel van de top reisvloggers van vandaag noemen hem hun drijvende kracht, waardoor ze met vloggen zijn begonnen.

De regels van het reisvloggen zijn redelijk soepel. Sommigen, zoals Casey, maken een video van een dag uit het leven van hun reis, terwijl anderen de hele reis samenvatten. Video’s kunnen daarom 10 minuten tot wel anderhalf uur lang zijn. Een onuitgesproken vuistregel voor alle reisvloggers is dat naast het filmen van wat ze zien en horen om hen heen ook de camera op henzelf gericht wordt, waardoor ze rechtstreeks tot de kijker spreken. Op die manier wordt een muur doorbroken en kunnen ook gevoelens, gebeurtenissen en gedachtegangen beschreven worden die niet direct op de video te zien zijn.

Zoals eerder vermeld, worden veel van deze YouTubers door toeristische bezienswaardigheden uitgenodigd om gratis te komen ontdekken wat er te zien is - zodra ze een aanzienlijk aantal YouTube-abonnees hebben opgebouwd. Er is echter ook een ander soort trend die populair is geworden, namelijk het proberen van A naar B te reizen zonder geld. Een nieuwe golf jonge reisvloggers probeert op deze manier een land (of continent) te doorkruisen door simpelweg te vertrouwen op de gastvrijheid van onbekenden.

Hoe kun je ervan leven?

Zoals eerder beschreven, krijgen de meeste bekende reisvloggers de kans om hotels, luxe accommodaties en toeristische attracties gratis te bezoeken in ruil voor het promoten ervan op hun YouTube-kanaal. Het komt echter zelden voor dat reislustige YouTubers al hun reiskosten vergoed krijgen. De bekendste reisvloggers ter wereld, de Amerikanen Kara & Nate, hebben openlijk uitgelegd dat hun manier om te betalen voor een groot deel van hun reizen bestaat uit travel hacking, waarbij gebruik gemaakt wordt van kortingen en uitkeringen via creditcards.

Dat gezegd hebbende, verdienen veel vloggers een aanzienlijk deel van hun geld waarmee ze reizen aan de inkomsten die het algoritme van YouTube genereert. Dat komt door de advertenties. Tot grote ontsteltenis van velen heeft YouTube in 2019 het monetisatiebeleid aangepast. Zodra een kanaal in de afgelopen 12 maanden 1.000 volgers en 4.000 uur aan weergaven heeft vergaard en heeft voldaan aan de regels van de YouTube-gemeenschap, mag het zich aanmelden voor AdSense. Vervolgens zullen advertenties worden getoond voordat de video begint, en een of twee keer in het midden van de video. Om dit punt te bereiken, moet een kanaal echter al enige tijd kwaliteitsvideo's produceren.

Reisvloggers zijn echter niet vrijgesteld van de verplichting een visum aan te vragen voordat ze naar hun bestemming reizen. Gelukkig is het niet meer nodig naar de ambassade te gaan om een visum aan te vragen. Tegenwoordig kan een <a href="https://visumbuitenland.nl" title="Visum aanvragen">visum aanvragen</a> eenvoudig via internet. Visumaanvragen worden over het algemeen binnen enkele dagen goedgekeurd en in dringende gevallen tegen een kleine extra vergoeding vaak al binnen enkele uren.

Waarom werkt het?

Een interessant fenomeen is dat de populariteit van reisvloggers enorm is gestegen door het coronavirus. De pandemie heeft de filmindustrie onder druk gezet. Bovendien werd het internationale reisverkeer beperkt. Dus reisvloggers boden mensen deze twee dingen in één. Bovendien zijn reisvlogs heel persoonlijk. Hoewel velen van de vloggers rijk en beroemd zijn, voelen mensen dat ze heel dichtbij zijn. Er wordt een muur doorbroken en het voelt als een vriend die tegen je praat.

Reisvloggers hebben gezorgd voor een toevluchtsoord voor mensen die verlangen naar de tijden dat reizen nog mogelijk was. Het nieuwe concept van gewone mensen die hun avonturen documenteren is een persoonlijke vorm van amusement. De toegankelijkheid is inspirerend, want het is een activiteit waar iedereen aan mee kan doen: pak een camera, ga naar een interessante plek, vertel er een verhaal over en wie weet word jij wel de volgende YouTube-beroemdheid.